Crescono sui muri e sui tronchi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Crescono sui muri e sui tronchi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : LICHENI

Significato/Curiosita : Crescono sui muri e sui tronchi

Medesimi di una robusta corteccia. le foglie, che crescono a ciuffi su questi, sono di forma allungata e sono munite di un picciolo lungo mediamente dai... Dei licheni. alcuni licheni hanno un rateo di crescita molto stabile e fisso nel tempo, quindi è possibile utilizzare la dimensione di un lichene cresciuto... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Crescono sui muri e sui tronchi : crescono; muri; tronchi; crescono tra il naso e la bocca; crescono dove non si vorrebbe crescessero; crescono su molte scogliere; Vi crescono alberi con foglie ovate e seghettate; crescono a vista d occhio; Non crescono sulla lingua; crescono sulle dita; crescono spontanee; crescono a paia; crescono ai lati delle orecchie; Ammanta di verde i muri ; Muratore specializzato nel trattamento dei muri ; Caustica : soda = muri atico : x; Franco Battiato canta quella d amuri ; muri divisori non portanti; Un nome di muri llo; Li disegnano i writers sui muri ; Ripiani sui muri ; L isola africana con i lemuri ; Nei muri sono pieni o forati; Ricavati da tronchi ; Vi si affettano i tronchi ; L interno dei tronchi ; Imbarcazione composta da tronchi d albero; Lo sono i tronchi di certe querce; L animale che erige dighe con rami e tronchi ; Riduce i tronchi in ciocchi; Sbucciare i tronchi ; Insetto le cui larve scavano gallerie nei tronchi ; È formata da tronchi ;

Cerca altre Definizioni