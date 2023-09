Confinare all estero - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Confinare all estero. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : ESILIARE

Significato/Curiosita : Confinare all estero

Ebbero con legni francesi e per il 32,1% con legni inglesi. il commercio estero delle due sicilie si basava principalmente, per quanto concerne la composizione... Influenza; il suo controllo su augusto era talmente forte che lo convinse ad esiliare il suo unico nipote naturale rimasto nonché erede, agrippa postumo (il... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Confinare all estero : confinare; estero; confinare esiliare; confinare , appartare; confinare ; Farmaci per tenere a bada il colestero lo; Le vendite all estero che aiutano l economia; I marchio apprezzato all estero dei nostri prodotti; È bene non lo sia il colestero lo; Gli acquisti dall estero sulla bilancia commerciale; Merci provenienti dall estero ; Anagrafe degli Italiani Residenti all estero ; È meglio non lo sia il colestero lo; Antica base commerciale all estero ; Gli acquisti dall estero ;

Cerca altre Definizioni