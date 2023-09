Il centro della Guyana - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il centro della Guyana. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : YA

Significato/Curiosita : Il centro della guyana

Confusione con altri stati come la guyana (in passato nota come guyana britannica), il suriname (in passato conosciuto come guyana olandese), le regioni dell'ex... Titolo. ya – lettera dell'alfabeto cirillico ya – lettera dell'alfabeto arabo ya – kana giapponese ya – freccia giapponese, usata nel kyudo ya – simbolo... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 settembre 2023

