La caffeina del tè - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La caffeina del tè. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : TEINA

Significato/Curiosita : La caffeina del te

E tè. la grande popolarità delle bevande contenenti caffeina (caffè e tè anzitutto) rende questa sostanza psicoattiva, dall'effetto stimolante, la sostanza... Nome iupac 1,3,7-trimethylpurine-2,6-dione, meglio nota come caffeina o teina, è un alcaloide naturale presente nelle piante di caffè, cacao, tè, cola... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : La caffeina del tè : caffeina; Un caffè decaffeina to; Un noto marchio di caffè decaffeina to; Un caffè senza caffeina ... in breve; Sostanza affine alla caffeina ; È affine alla caffeina ; Pianta con caffeina tipica del Brasile; Un caffè senza caffeina , in breve; La caffeina ... altrimenti; È simile alla caffeina ; Una pianta ricca di caffeina ;

Cerca altre Definizioni