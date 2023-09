Lo si beve a bicchierini - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo si beve a bicchierini. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : LIQUORE

Significato/Curiosita : Lo si beve a bicchierini

Frutta di pera. in questo chupito non è presente il succo di frutta. si beve un bicchierino di rum dorato (mai rum bianco, troppo pungente). mentre il rum e... Per realizzare il liquore vengono inoltre aggiunti: la parte dolce (solitamente sciroppo di zucchero), acqua per portare il liquore alla gradazione desiderata... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Lo si beve a bicchierini : beve; bicchierini; Fa bene a chi lo beve ; L appetito vien beve ndolo; Si beve caldissimo; Un liquore che in genere non si beve da solo; Si beve caldo o freddo; beve latte di mucca; Chi non beve in è un ladro o una spia; Si beve e si mastica; Lo beve Nemorino; Se appiccica non si beve ; Si bevono in bicchierini ;

Cerca altre Definizioni