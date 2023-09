Associazione che delinque - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Associazione che delinque. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : COSCA

Significato/Curiosita : Associazione che delinque

Combattere la movida "selvaggia" in centro e adottando il daspo urbano per chi delinque. inoltre la sua giunta ha investito nel verde pubblico, lo sviluppo economico... Una famiglia o cosca, nel lessico mafioso, indica un'aggregazione di elementi criminali che hanno tra loro vincoli o rapporti di affinità, regole e rituali... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Associazione che delinque : associazione; delinque; associazione Nazionale Imprese Assicuratrici; Iscriversi ad una associazione o ad un partito; associazione dei Librai Antiquari d Italia; Acronimo dell associazione Milanese del Calcio; Italia : associazione che tutela il patrimonio nazionale; L associazione che riunisce i Comuni italiani; Un associazione per la difesa delle tradizioni agroalimentari; associazione per lavoratori; Comprende fior di delinque nti; Criminalità delinque nza; Piccolo delinque nte dei fumetti; Studia il comportamento dei delinque nti; Il poliziotto per il delinque nte; La delinque nza come condizione e ambiente sociale; Criminale, delinque nte; C è quella per delinque re;

Cerca altre Definizioni