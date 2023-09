Un angolo per i calciatori - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un angolo per i calciatori. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : CORNER

Significato/Curiosita : Un angolo per i calciatori

Regole del gioco del calcio. il calcio d'angolo, chiamato anche corner dal termine inglese che significa appunto «angolo», è la ripresa di gioco utilizzata... Cadetti) alvise corner (1484-1566), scrittore alvise corner (1517-1584), cardinale andrea corner (1511-1551), cardinale andrea corner (1547-1616), storico... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Un angolo per i calciatori : angolo; calciatori; Rovistare in ogni angolo ; L angolo retto ne misura 90; angolo svizzero; Il triangolo con i tre lati tutti diversi; angolo di fazzoletto; Dividere un angolo a metà con una retta; Il rettangolo isoscele che è metà di un quadrato; I calciatori li effettuano in porta; Tattiche difensive dei calciatori ; I calciatori la studiano alla lavagna; I camerini dei calciatori ; La disputano i calciatori in allenamento; Proteggono le gambe dei calciatori ; Così sono detti i calciatori del Barcellona;

Cerca altre Definizioni