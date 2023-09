Analisi più approfondita - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Analisi più approfondita. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : RIESAME

Significato/Curiosita : Analisi piu approfondita

Senza più avvalersi di giustificazioni geometriche ma basandosi su concetti di numero e di insieme. questo permise l'analisi più approfondita di geometrie... L'operatività, in veste separata, del riesame, delle indagini preliminari e dell'udienza preliminare. il giudice del riesame è il tribunale individuato ex art... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 settembre 2023

Le analisi eseguite in laboratorio; L analisi effettuata con vista udito olfatto gusto e tatto; analisi che può essere anche una stanza; Un approfondita analisi; Indagine approfondita , giornalistica o giudiziaria;

