Ammirevoli per perizia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ammirevoli per perizia.

Soluzione 10 lettere : MAGISTRALI

Significato/Curiosita : Ammirevoli per perizia

Sono stati determinanti per il conseguimento degli obiettivi posti dall'onu. il suo operato improntato ad ammirevole perizia, senso di responsabilità... Lauree specialistiche in giurisprudenza, i laureati magistrali della classe lmg/01, delle lauree magistrali in giurisprudenza e i laureati del vecchio ordinamento...

