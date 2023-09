Allontana i cattivi odori - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Allontana i cattivi odori. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : AERATORE

Significato/Curiosita : Allontana i cattivi odori

Biodegradabili come il tutolo di mais, però poco efficace a trattenere i cattivi odori. sono da evitare lettiere polverose o aromatizzate (l'odore danneggia... «boccaglio» wikimedia commons contiene immagini o altri file su aeratore (en) aeratore, su enciclopedia britannica, encyclopædia britannica, inc. portale... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Allontana i cattivi odori : allontana; cattivi; odori; allontana to separato; allontana rsi dagli amici; I Musulmani allontana ti dalla Spagna dopo il 1492; Lo perde chi si allontana ; Radiato o allontana to a tempo da un luogo virtuale; allontana ta come una preda; Si allontana con la naftalina; allontana ti dalle lezioni; cattivi conduttori; I curiosi pupazzi del film cattivi ssimo me; Vi nuotano i pesci in cattivi tà; Poesie mordaci contro i cattivi costumi; Sferza i cattivi costumi degli uomini di potere; Un film con Nino Manfredi: Brutti, __ e cattivi ; Lo porta la Befana ai bimbi cattivi ; Li pestano i cattivi ballerini; I sudditi di Teodori co; Gli odori del cuoco; Località della Sicilia nota per i pomodori ni; Si prepara con olive pomodori cetrioli e feta; Barbari che ebbero come sovrano Teodori co; I pomodori senza buccia; Libera la cucina dagli odori ; Acuto come certi odori ;

Cerca altre Definizioni