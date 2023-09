Accorti avveduti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Accorti avveduti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : SAGACI - OCULATI

Significato/Curiosita : Accorti avveduti

Francese inoltre era stata caratterizzata da forti spese militari mentre l'avveduta gestione finanziaria del nuovo duca limitava molto le spese di corte e... Landolfo sagace (in lingua latina: landulfus sagax; seconda metà del ix secolo – prima metà del x secolo) è stato un cronista dell'italia meridionale,... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Accorti avveduti : accorti; avveduti; Il nome della Bonaccorti di televisione e radio; Il nome della Bonaccorti ; accorti ed avveduti; accorti e perspicaci; La Bonaccorti in Tv; Vi siete accorti che la risposta è all inizio; Sono stati accorti e fortunati ad aver installato quel sofisticato antifurto che ha messo in fuga i ladri; accorti , avveduti; avveduti e sapienti; Accorti ed avveduti ; avveduti e scaltri; Accorti, avveduti ; I colpevoli ravveduti ;

Cerca altre Definizioni