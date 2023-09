Uno studioso degli insetti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Uno studioso degli insetti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : ENTOMOLOGO

Significato/Curiosita : Uno studioso degli insetti

Argomento in dettaglio: esoscheletro degli insetti. il sostegno e l'attacco dei muscoli, negli insetti, è assicurato da uno scheletro esterno che svolge anche... L'entomologia (dal greco: tµ "insetto", e a- "studio di") è un ramo della zoologia (a sua volta ramo della biologia) dedicato allo studio degli...

