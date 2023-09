Fu tramutato in pino - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fu tramutato in pino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : ATI

Significato/Curiosita : Fu tramutato in pino

Di pistola sull'autostrada a1 presso l'autogrill badia al pino est situato in civitella in val di chiana (arezzo) togliendo la vita a un giovane disc... Abdul ati al-obeidi (10 ottobre 1939 – tripoli, 16 settembre 2023) è stato un politico e diplomatico libico, ha detenuto diverse importanti cariche in... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 27 settembre 2023

