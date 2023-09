Rivela il passaggio d una persona - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Rivela il passaggio d una persona. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : ORMA

Significato/Curiosita : Rivela il passaggio d una persona

Presenta alcune problematiche e si rivela inadatto alle donne: enrico decide perciò di rivolgersi all'ingegnere corradino d'ascanio, docente alla normale di... Lingua orma – lingua del popolo orma, varietà della lingua oromo francisco mariano de orma (1777-1841) – politico e rivoluzionario argentino adolfo orma (1863-1947)... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 27 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Rivela il passaggio d una persona : rivela; passaggio; persona;

Su: Considerata una disabilità, in alcune situazioni la discromatopsia può rivelarsi vantaggiosa; per esempio un cacciatore affetto può riuscire a ...Quella di nascital età;la presenza del micio; Ilrsi dei sentimenti;i falli agli arbitri;Su: colpo di coda è il quarto album live della rockband italiana litfiba, pubblicato nel 1994. è l'album che segna il passaggio della rockband alla emi ...Angustod accesso; Strettosotterraneo; Ospita automobilisti dia piedi d un fiume;Su: Non ha un filo conduttore o una storia che unisce i vari brani, come i due precedenti album, ma accomuna le canzoni da ; infatti... Acquisire il parere ...Cura lale del pittore; Unggio noto ai nostri lettori;ggio anziano ed eminente; Una genericaal femminile;