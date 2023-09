Riscuotono i pedaggi autostradali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Riscuotono i pedaggi autostradali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : CASELLANTI

Significato/Curiosita : Riscuotono i pedaggi autostradali

Comprare la casa dismessa di un casellante. se la stazione era il nulla nel frinire delle cicale cos’era la casa del casellante ancora di meno. o una cosa... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 27 settembre 2023

Su: Viene usato per indicare anche i funzionari che preparano gli incontri internazionali tra capi di stato o di governo e che stilano le bozze delle ...Su: il pedaggio è una tassa che si paga al gestore (pubblico o privato) per l'uso di una infrastruttura viaria, generalmente secondo una tariffa o ...Un azienda italiana che si occupa dei; Sono esenti dao; Uno per entrare nel centro città; Vi si paga ilo autostradale;Su: Altre risposte alla domanda : : tessera; uscire; caselli; autostradali; La immagine sulla tessera ; Lo è la tessera non scaduta; Va su una tessera ; ...Raccordi; Permette il pagamento ai caselli; Svincoli; I lavoricausano quello del traffico;