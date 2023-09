Un quinto di trenta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un quinto di trenta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : SEI

Significato/Curiosita : Un quinto di trenta

Per trente glorieuses (in italiano: trenta (anni) gloriosi) si intende quel periodo della storia della francia che va all'incirca dal 1945 al 1975, caratterizzato... Disambiguazione – "sei" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi sei. sei (indoeuropeo *sueks-; cf. latino sex, greco , sanscrito á-... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 27 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Un quinto di trenta : quinto; trenta;

Su: Mercoledì "giorno in mezzo alla settimana", giovedì "quinto giorno" e venerdì "giorno del digiuno". i nomi dei giorni della settimana nelle lingue slave ...album in studio di Elisa del 2004 ing; Noto marchio di vestiario nato aVicentino; Il temporeggiatoreFabio Massimo lat; Undi sessantenne;Su: Dell'isola di calore urbana. le precipitazioni medie annue superano i 900 mm, distribuite mediamente in 88 giorni, con un picco nella tarda ...Scioglilinguatre entrarono a Trento; Un periodo di circagiorni; Durasei mesi; Periodi disei mesi;