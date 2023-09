Nativi della città della pulzella - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nativi della città della pulzella. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ORLEANESI

Significato/Curiosita : Nativi della citta della pulzella

Giuseppe verdi musicò la pulzella d'orléans (giovanna d'arco), i masnadieri, intrigo e amore (luisa miller) e il don carlos. la pulzella d'orléans fu messa... L'orleanese (in francese orléanais) era una delle antiche province francesi. le città principali erano orléans (capoluogo), chartres e blois. si estende... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 27 settembre 2023

