Muscolo che ricopre la parte laterale della spalla - Cruciverba

Soluzione 8 lettere : DELTOIDE

Significato/Curiosita : Muscolo che ricopre la parte laterale della spalla

Il deltoide è un muscolo della spalla, a forma di mezza coppa allungata che ricopre tutta la corrispondente articolazione; ha uno spessore medio di circa... Anteriore deltoide laterale deltoide posteriore vista posteriore deltoide anteriore deltoide laterale deltoide posteriore animazione... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 27 settembre 2023

