Linee di parentela - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Linee di parentela. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : RAMI

Significato/Curiosita : Linee di parentela

Linguistica i termini utilizzati per indicare un grado di parentela sono detti singenionimi. la parentela si dice diretta o in linea retta quando le persone... rami said malek (in arabo egiziano: ) (torrance, 12 maggio 1981) è un attore statunitense. il suo debutto cinematografico avviene nel 2006...