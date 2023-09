Consente di vedere trasmissioni live sui computer - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Consente di vedere trasmissioni live sui computer. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : STREAMING

Significato/Curiosita : Consente di vedere trasmissioni live sui computer

Playtv, prodotto da sony computer entertainment europe, è un accessorio che consente di vedere e registrare su disco fisso i programmi televisivi sul... Nel campo delle telecomunicazioni, lo streaming, in italiano flusso multimediale o flusso audiovisivo, identifica un flusso di dati audio/video trasmessi... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 27 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Consente di vedere trasmissioni live sui computer : consente; vedere; trasmissioni; live; computer;

