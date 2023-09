Avanti con un sinonimo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Avanti con un sinonimo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : INNANZI

Significato/Curiosita : Avanti con un sinonimo

Salisb. (sinonimo della subsp. vulgare) aconitum latemarense degen & gáyer (sinonimo della subsp. tauricum) aconitum linnaeanum gayer (1909) (sinonimo della... Conoscere innanzi tempo il suo avviso, ad esempio lasciando filtrare indiscrezioni di stampa sui messaggi che avrebbe potuto inviare alle camere innanzi a disegni... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 27 settembre 2023

