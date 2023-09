Atrio di antiche basiliche - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Atrio di antiche basiliche. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : NARTECE

Significato/Curiosita : Atrio di antiche basiliche

Come l'atrio, il campanile, un palazzo destinato alla residenza del clero (il complesso vaticano non fu residenza papale fino al 1377 e la basilica non... Wikizionario contiene il lemma di dizionario «nartece» wikimedia commons contiene immagini o altri file su nartece nartece, su treccani.it – enciclopedie on line...