La Soluzione ♚ Uno stile spagnolo di calcio

La definizione e la soluzione di 9 lettere: Uno stile spagnolo di calcio. TIKI-TAKA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su Uno stile spagnolo di calcio: Con il termine tiki-taka (tiqui-taca in spagnolo) si indica uno stile di gioco del calcio nato e diffuso prevalentemente in Spagna, caratterizzato da una lunga serie di passaggi ravvicinati, ad altezza ridotta e svolti con estrema calma, in modo da imporre il proprio possesso di palla per la maggior parte della durata della partita. Lo scopo è diminuire le chance e il tempo a disposizione dell'avversario per impostare azioni offensive, mentre si costringe quest'ultimo a stancarsi inseguendo la sfera. Per questo motivo in tale schema di gioco il possesso palla è mantenuto con molta pazienza principalmente per vie orizzontali, mentre le ...

