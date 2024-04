La Soluzione ♚ Ha stoffa per raccontare

La definizione e la soluzione di 9 lettere: Ha stoffa per raccontare. NARRATORE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su Ha stoffa per raccontare: Con il termine narratore si indica colui che racconta, narra, gli avvenimenti di un certo fatto. Secondo gli studi di narratologia, una delle funzioni importanti in un libro di narrativa (romanzo o racconto) è il narratore, che non deve essere confuso con la persona reale dell'autore, il quale affida al narratore il compito di raccontare la vicenda. In campo cinematografico e televisivo e per i videogiochi si usa anche l'espressione voce narrante per indicare la figura che descrive parti della storia per cui non sono presenti scene girate da attori, come ad esempio gli antefatti delle vicende di un film.

