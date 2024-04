La Soluzione ♚ Stabilizzatori delle navi La definizione e la soluzione di 6 lettere: Stabilizzatori delle navi. ALETTE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Significato e Curiosità su Stabilizzatori delle navi: navi da passeggeri, motonavi, navi da crociera, navi traghetto, navi petroliere, navi da carico, navi portacontenitori, pescherecci oceanici e navi da... Le alette canard sono un tipo di superfici di controllo aerodinamiche o idrodinamiche (in quest'ultimo caso usate ad esempio per imbarcazioni a vela). Un aeromobile (aeroplano o missile) possiede delle alette canard, o a configurazione canard, quando i suoi stabilizzatori orizzontali, ed eventualmente gli impennaggi laterali, sono disposti a prua e anteriormente rispetto al baricentro, e dunque nel caso dell'aereo davanti all'ala. Il nome ... Altre Definizioni con alette; stabilizzatori; navi; Bilancina per la posta; Insenature nascoste; I magazzini delle navi; Erano autorizzati ad assalire navi da carico; Il lato sinistro delle navi;

La risposta a Stabilizzatori delle navi

ALETTE

A

L

E

T

T

E

Lae verificata di 6 lettere per risolvere 'Stabilizzatori delle navi' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.