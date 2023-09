Speciali carte da gioco - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Speciali carte da gioco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : TAROCCHI

Significato/Curiosita : Speciali carte da gioco

Le carte da gioco sono normalmente tessere di forma rettangolare (rotonde in india) di carta pesante o di plastica, di dimensioni adeguate per essere tenute... Definito "tarocco piemontese", simile ai tarocchi cosiddetti “di marsiglia. tuttavia, come ha rilevato lo storico giordano berti, i tarocchi di vergnano...