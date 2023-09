Serviva per la navigazione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Serviva per la navigazione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : SESTANTE

Significato/Curiosità : Serviva per la navigazione

Il sestante è uno strumento di navigazione marina di fondamentale importanza utilizzato per determinare la posizione di una nave in mare aperto. Questo strumento è stato inventato nel XVIII secolo ed è composto da un astrolabio, un mirino e uno specchio. Il principio di base del sestante è la misurazione dell'angolo tra un oggetto celeste, solitamente il sole o una stella, e l'orizzonte. Questa misura, chiamata angolo di elevazione, consente al navigatore di calcolare la latitudine della nave. Il sestante è uno strumento estremamente accurato ed è stato un elemento chiave nella navigazione durante i lunghi viaggi oceanici prima dell'avvento dei sistemi GPS moderni, contribuendo così in modo significativo alla scoperta e all'esplorazione del mondo.

Altre risposte alla domanda : Serviva per la navigazione : serviva; navigazione;

