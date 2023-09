Rebus 74147 | Settimana Enigmistica 4774 - Cruciverba

Di seguito troverai la risoluzione per il: Rebus 74147, della Settimana Enigmistica 4774 di giovedì 21 settembre 2023

Cesura: mora L è, riso L le va; TO dà LL a more D; è in ostrica R I

: Morale risollevato dall'amore dei nostri cari

