La Soluzione ♚ Un pregiato cartoncino La definizione e la soluzione di 7 lettere: Un pregiato cartoncino. BRISTOL Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Curiosità su Un pregiato cartoncino: Bristol (AFI: /'brstl/; in gallese Bryste) è una città, contea cerimoniale e autorità unitaria del Regno Unito; sorge nella regione sud-occidentale dell'Inghilterra, sulla sponda meridionale dell'estuario del sistema fluviale Avon-Severn che la divide da Cardiff, in Galles. Con una popolazione stimata di ~463000 abitanti e un agglomerato di ~902877, è il sesto centro più popoloso d'Inghilterra e ottavo del Regno Unito. Altre Definizioni con bristol; pregiato; cartoncino; Grande città inglese sul fiume Avon; Pregiato tessuto; Pregiato legno nero; Un tessuto pregiato; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Un pregiato cartoncino

BRISTOL

B

R

I

S

T

O

L

Lae verificata di 7 lettere per risolvere 'Un pregiato cartoncino' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.