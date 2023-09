L Ostilio re di Roma - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L Ostilio re di Roma. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : TULLO

Significato/Curiosità : L Ostilio re di Roma

Ostilio, noto anche come Hostus Hostilius, è stato un leggendario re di Roma che governò nella prima metà del VII secolo a.C., secondo la tradizione romana. È stato il terzo re di Roma, successore di Numa Pompilio e predecessore di Anco Marzio. La sua breve reggenza è principalmente associata alla guerra contro Albalonga, una città latina. Si dice che Ostilio abbia cercato di risolvere il conflitto attraverso un duello tra tre fratelli romani e tre fratelli albani, noto come "Il Combattimento dei tre Orazi e dei tre Curiazi". La vittoria dei fratelli romani contribuì alla supremazia di Roma sulla città rivale. La sua storia è ampiamente basata sulla mitologia romana e sulla leggenda, rendendo difficile confermare la sua esistenza storica. Tuttavia, la figura di Ostilio è importante nella tradizione romana come uno dei primi re di Roma, secondo la narrativa leggendaria.

