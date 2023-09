Un obiettivo dei venditori - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un obiettivo dei venditori. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : TARGET

Significato/Curiosita : Un obiettivo dei venditori

Penalità per la clientela ebay venditori denominata sinteticamente "regola dei difetti". il "difetto" per i venditori ebay è computato come penalità per... Gilmore target - scuola omicidi – film di arthur penn del 1985 target – film di sandip ray del 1995 target – film di william webb del 2004 target – film...