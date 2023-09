Mettere sulla bilancia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Mettere sulla bilancia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : PESARE

Significato/Curiosita : Mettere sulla bilancia

Esteri, un nobile irlandese che aveva ricevuto istruzioni di poter mettere sulla bilancia dei negoziati i territori inglesi extraeuropei per potersi avvantaggiare... Se stai cercando l'omonima famiglia patrizia veneziana, vedi pesaro (famiglia). pesaro (ascoltai, afi: /'pezaro/, pès're in dialetto gallo-piceno) è... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Mettere sulla bilancia : mettere; sulla; bilancia; Spinge a mettere il naso nelle cose altrui; mettere nei pasticci; mettere a posto le irregolarità che si trascinavano dal passato; Rimettere in sesto; Induce a mettere il naso dappertutto; Ha le stelle sulla tuba; Cuocere sulla brace; Lasciare in ansia qualcuno: tenere sulla ; sulla bandiera canadese c è una sua foglia; L impalcatura sulla facciata; Gli acquisti dall estero sulla bilancia commerciale; La bilancia con il braccio; bilancia menti armonie; Si usa nella bilancia a due piatti; bilancia no gli altri;

Cerca altre Definizioni