La Soluzione ♚ Messi in quarantena

La definizione e la soluzione di 7 lettere: Messi in quarantena. ISOLATI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su Messi in quarantena: In urbanistica, per isolato (in francese îlot urbain, in inglese block, in spagnolo manzana, in tedesco baublock) si intende ognuna delle aree fabbricate o fabbricabili, circoscritte dalla maglie della rete stradale di una città, costituenti un unico blocco di costruzioni e che può avere forma ed ampiezza diversa in relazione alle vie che la racchiudono.L'isolato viene considerato l'unità elementare dello spazio urbano.A seconda della pianta delle città può avere forma rettangolare, quadrata o anche trapezoidale.

