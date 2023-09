Un materiale per tappi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un materiale per tappi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : SUGHERO

Significato/Curiosita : Un materiale per tappi

Il gioco dei tappi è un gioco praticato dai bambini in età scolare che consiste nell'utilizzo di tappi a corona per compiere sfide di precisione e potenza... Del sughero muoiono, il protoplasto degenera e viene sostituito da aria (diventando così anche un buon isolante termico). le cellule del sughero possono... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Un materiale per tappi : materiale; tappi; materiale iridescente fornito da certi molluschi; materiale sintetico per piste sportive; Lo è un materiale riutilizzabile; materiale derivante dall argilla cotta; Il materiale della medaglia del secondo arrivato; Utensile per togliere i tappi ; I tappi delle pentole; Materiale per tappi di vino; Prima di botti e tappi ; Se ne fanno tappi ;

Cerca altre Definizioni