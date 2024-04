La Soluzione ♚ Lambire con la lingua La definizione e la soluzione di 7 lettere: Lambire con la lingua. LECCARE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Curiosità su Lambire con la lingua: La posizione del 69, conosciuta anche attraverso il termine francese soixante-neuf o col termine inglese sixty-nine, è una posizione sessuale che permette di praticare il sesso orale stimolando i genitali di entrambi i partner contemporaneamente, grazie alla fellatio e il cunnilingus reciproci. I due partner assumono una posizione che richiama la forma del numero 69, da cui deriva appunto il nome. Solitamente entrambi gli individui stanno sdraiati, l'uno sopra all'altro, posizionandosi ciascuno con il viso presso i genitali dell'altro. In tal modo, i genitali di entrambi possono essere stimolati oralmente nello stesso momento; inoltre, la ... Altre Definizioni con leccare; lambire; lingua; È difficile se non si parla la stessa lingua; Uno nella lingua di Kant; La lingua dei mandarini; Cerca altre soluzioni cruciverba

LECCARE

Lae verificata di 7 lettere per risolvere 'Lambire con la lingua' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.