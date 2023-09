Inizia al 9 o -ione con il Friuli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Inizia al 9 o -ione con il Friuli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : LIA

Significato/Curiosita : Inizia al 9 o -ione con il friuli

Statale 54 del friuli (ss 54) è un'importante strada statale italiana. la ss 54 venne istituita nel 1928 con il seguente percorso: "innesto con la n. 13 presso... Personaggio biblico lia – cantante giapponese lia – nome proprio femminile lia – altro nome di laia, personaggio del manga kimba, il leone bianco lia – uno dei... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Inizia al 9 o -ione con il Friuli : inizia; ione; friuli; inizia li della Cucciari; inizia li del pittore Ligabue; inizia li di Modugno il cantante; inizia li di Gullotta; inizia li di Tell; La materia di cui è fatta una questione oziosa; Il nebbione di certe metropoli; L autorizzazione che si chiede ai genitori; La menomazione che colpì Galileo; Caratterizza una soluzione con un elevato pH; Vitigno a bacca nera molto coltivato in friuli ; Un vino rosso autoctono del friuli ; Il monte più alto del friuli Venezia Giulia; Ospita l aeroporto militare di Codroipo in friuli ; Fu una capitale storica del friuli ;

Cerca altre Definizioni