La Soluzione ♚ Indurimento epidermico La definizione e la soluzione di 5 lettere: Indurimento epidermico. CALLO - NODULO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Indurimento epidermico: Il callo (denominato anche corno o clavus) è una forma di ipercheratosi, di aspetto tendenzialmente rotondeggiante, che si sviluppa su una specifica area della cute che tende così a diventare relativamente più spessa e dura in risposta ad uno stimolo meccanico ripetuto, ad esempio a reiterata frizione, pressione o irritazione. Ne possono essere colpiti svariati distretti corporei tra i quali in particolare il palmo delle mani e la pianta dei piedi. Il callo si verifica di solito su superfici di pelle sottile o glabra (senza peli e lisce), soprattutto sulla superficie dorsale delle dita dei piedi o delle mani. La placche callose ... Sostantivo Significato e Curiosità su: callo ( approfondimento) m (pl.: calli) (medicina) , (anatomia) ispessimento della pelle, indurimento della cute, specialmente di mani e piedi causato da uno sfregamento continuo, dal tempo o dall'uso (per estensione) , toscanismo, abitudine C'ho fatto il callo, mi sono abituato Sillabazione càl | lo Pronuncia IPA: /'kallo/ Etimologia / Derivazione dal latino: callum Sinonimi callosità, ispessimento

(popolare) occhio di pernice, occhio pollino Parole derivate callifugo, callista, paracallo Da non confondere con callo- Proverbi e modi di dire farci il callo: assuefarsi Altre Definizioni con callo; indurimento; epidermico; Un collega della iena; Ispessiti da duroni; Un indurimento a fior di pelle; Punto epidermico;

La risposta a Indurimento epidermico

CALLO

C

A

L

L

O

Lae verificata di 5 lettere per risolvere 'Indurimento epidermico' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.