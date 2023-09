Imperversano in inverno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Imperversano in inverno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : INTEMPERIE

Significato/Curiosita : Imperversano in inverno

Temporali da calore in estate, mentre in inverno imperversano neve e ghiaccio. le massime estive possono raggiungere i 35 °c, mentre d'inverno la temperatura... Consultato il 18 febbraio 2020. (en) viaggi e intemperie, su discogs, zink media. (en) viaggi e intemperie, su musicbrainz, metabrainz foundation. portale... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Imperversano in inverno : imperversano; inverno; L indossa d inverno monsieur; D inverno sono più lunghe; Si programmano d inverno ; Si riscalda d inverno per i fiori; Le case d inverno per le piante;

Cerca altre Definizioni