O + un frutto come la decana + I - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: O + un frutto come la decana + I. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : OPERAI

Significato/Curiosita : O un frutto come la decana i

Pero passacrassana sono abate fétel, conférence, pera coscia, decana del comizio, decana d'inverno, williams. treccani.it. ^ poire passe-crassane (1855)... Distinguono quindi operai comuni, operai qualificati ed operai specializzati. alcuni contratti collettivi hanno inoltre previsto figure di operaio cui sono affidate... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : O + un frutto come la decana + I : frutto; come; decana; Un frutto dalla polpa verde; Un frutto ricco di vitamina c; Il frutto per preparare la salsa guacamole; frutto arancione dalla polpa dolcissima; frutto ovale; Screziato come un radicchio; Le reti come Rai Storia e Rai Movie; Quella reale è usata come ricostituente; Fulvi come i peli del setter irlandese; Bucherellata come una spugna; Un frutto come la decana ;

Cerca altre Definizioni