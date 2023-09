A Firenze ospita il David di Michelangelo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: A Firenze ospita il David di Michelangelo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 21 lettere : GALLERIA DELL ACCADEMIA

Significato/Curiosità : A Firenze ospita il David di Michelangelo

La città di Firenze, situata nel cuore della Toscana, ospita una delle opere d'arte più celebri al mondo: il David di Michelangelo. Questa straordinaria scultura è esposta nella Galleria dell'Accademia, un museo rinomato che attrae visitatori da tutto il mondo. Il David è un'icona del Rinascimento italiano e un capolavoro senza tempo, scolpito da Michelangelo tra il 1501 e il 1504. Raffigurante il giovane re biblico David in un momento di concentrazione e determinazione prima di affrontare il gigante Golia, la scultura incarna la perfezione anatomica e l'elevata maestria artistica del suo autore. La Galleria dell'Accademia offre ai visitatori l'opportunità di ammirare da vicino questa straordinaria creazione artistica, sottolineando l'importanza di Firenze come centro di cultura e bellezza.

Altre risposte alla domanda : A Firenze ospita il David di Michelangelo : firenze; ospita; david; michelangelo;

Su: Nato a firenze il 22 settembre 1975 e uno scrittore e drammaturgo italianoMachiavelli (firenze, 3 maggio 1469 – firenze, 21 giugno 1527), è stato uno ...Il fiore di; Scolpì il San Luca che è nel Museo dell Opera del Duomo di; Città trae Lucca; Giardini di aSu: In lombardia. rho è caratterizzata da una forte densità di industrie, nonché dal nuovo quartiere fieristico della città di milano: ospita infatti i ...il Salone del gusto; Terrazzo fiorito chebar o ristoranti; La stazione spaziale cheastronauti di tutte le Nazioni;automobilisti di passaggio;Su: E israele. secondo il racconto biblico era figlio di davide e betsabea, che era stata moglie di uria l'ittita. gli succedette il figlio roboamo, ...Il bianco:Bowie;lo ritrasse assassinato; La Peggotty cara aCopperfield; Lo ucciseSu: Michelangelo le ha scolpite in testa a mosemosè è una scultura marmorea di michelangelo buonarroti, databile al 1513-1515 circa, ritoccata nel 1542 e ...Merisi in arte; Il gigantesco affresco dinella cappella Paolina in Vaticano; Il David die Il bacio di Rodin; Opere come la Creazione di Adamo di