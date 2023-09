Fetta di carne con il vino - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fetta di carne con il vino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : SCALOPPA

Significato/Curiosita : Fetta di carne con il vino

All'originale piatto unico, costituito da una fetta di pane abbrustolito su cui veniva "spalmata" la carne, di taglio povero, lungamente cotta approfittando... La scaloppina, o anche "scaloppa", è un piatto tipico della tradizione italiana. il termine scaloppina deriverebbe dal francese escalope. il termine non... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Fetta di carne con il vino : fetta; carne; vino; Eseguì una O perfetta ; fetta di carne con l osso; La dote che difetta al buffone; Affetta ti in tavola; Frutto da affetta re; Così è la carne tanto di pecora quanto di agnello; Fetta di carne con l osso; Lo è l osso privato della carne ; Si balla durante il carne vale di Rio; Si preparano con la carne tritata; Possono contenere acqua oppure vino ; La zona limitata produttrice di un vino in esclusiva; Un bovino d altri tempi; Un vino con i chiodi; Un film con G Clooney: Prima ti poi ti rovino ;

Cerca altre Definizioni