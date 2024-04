La Soluzione ♚ Un diffusissimo browser La definizione e la soluzione di 12 lettere: Un diffusissimo browser. GOOGLE CHROME Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Curiosità su Un diffusissimo browser: Google Chrome (detto anche semplicemente Chrome) è un browser web sviluppato da Google, basato sul motore di rendering Blink (a partire dalla versione 28, precedentemente sfruttava WebKit): basato sul browser Chromium, nel corso degli anni è cresciuto a tal punto da diventare il browser più utilizzato al mondo nell'aprile 2016 con una percentuale del 41,81% secondo il sito Netmarketshare. A luglio 2019, StatCounter stimava che Chrome detenesse una quota di mercato mondiale dei browser del 71% sui PC tradizionali e il 63% su tutte le piattaforme e grazie a questo successo, Google ha esteso il marchio "Chrome" anche ad altri prodotti ... Altre Definizioni con google chrome; diffusissimo; browser; Un diffusissimo saluto; Malanno diffusissimo; Il browser di Apple; Lo è un applicazione come il browser ing; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Un diffusissimo browser

GOOGLE CHROME

