Cartella di documenti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Cartella di documenti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : DOSSIER

Significato/Curiosita : Cartella di documenti

Contengono il titolo. cartella – unità di misura dell'editoria cartella – contenitore per la raccolta di documenti e materiale cartaceo cartella – elemento dei... Voce principale: archivio mitrokhin. il dossier mitrokhin prende il nome da vasilij nikitic mitrochin, un ex archivista del kgb: con questo termine si... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Cartella di documenti : cartella; documenti; Una cartella per le mail; La cartella della pratica; Ha sostituito la cartella ; Una cartella per carte legali; Lo è una cartella compressa sul PC; Autenticava i documenti ; Una lettera che contiene documenti importanti; Si appone su documenti non cartacei; Copiavano atti e documenti ; Fascicoli pacchi con libri o documenti ;

Cerca altre Definizioni