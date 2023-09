Cale per l ancoraggio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Cale per l ancoraggio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : RADE

Del traverso presso punta licosa per 15 soldi di tari salernitani, e il cenobio acquistò altri cinque porti o cale sulle spiagge cilentane i porti davano... rade krunic (in serbo ; foca, 7 ottobre 1993) è un calciatore bosniaco, centrocampista del milan e della nazionale bosniaca. krunic è un trequartista... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Cale per l ancoraggio : cale; ancoraggio; Un aggravio di carattere fiscale ; Messo in verticale ; Locale da sabato sera; Lo scorrimento in verticale di un testo sul PC; Un tempo musicale più lento dell adagio; Un punto d ancoraggio ; Minute boe di ancoraggio e segnalazione; Un punto d ancoraggio ;

