Blocchi che erano usati nelle banche - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Blocchi che erano usati nelle banche. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : BOLLETTARI

Significato/Curiosita : Blocchi che erano usati nelle banche

Per la prima volta in un blocco, riceve una conferma. ogni volta che al di sopra di quel blocco vengono creati altri blocchi figli a esso collegato, riceve... Cui i relativi bollettari presentavano le pagine numerate in doppio per potervi inserire in mezzo la carta copiativa. gli ultimi bollettari di questo tipo... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 settembre 2023

