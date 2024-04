La Soluzione ♚ Aspettati La definizione e la soluzione di 6 lettere: Aspettati. ATTESI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Curiosità su Aspettati: In teoria della probabilità il valore atteso (chiamato anche media o speranza matematica) di una variabile casuale X{\displaystyle X} è un numero indicato con E[X]{\displaystyle \mathbb {E} [X]} (da expected value o expectation in inglese o dal francese espérance) che formalizza l'idea euristica di valore medio di un fenomeno aleatorio. In generale il valore atteso di una variabile casuale discreta (che assuma cioè solo un numero finito o una infinità numerabile di valori) è dato dalla somma dei possibili valori di tale variabile, ciascuno moltiplicato per la probabilità di essere assunto (ossia di verificarsi), cioè è la media ponderata ... Altre Definizioni con attesi; aspettati; Così è un evento annunciato da un grande battage pubblicitario; Libera dal peccato originale; L esordio nel volo; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Aspettati

ATTESI

