La Soluzione ♚ Ancora per ormeggi

La definizione e la soluzione di 10 lettere: Ancora per ormeggi. CORPOMORTO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su Ancora per ormeggi: Per corpomorto si intende un attrezzo simile alla pala di un badile senza il manico, ma con dei fori necessari per farci passare un cordino o una fettuccia. Si utilizzano oggetti, in genere di lega leggera, e di diversa superficie frenante, a seconda della consistenza dello strato nevoso presente. Attualmente vengono forniti direttamente muniti di cavetti metallici (analogamente ai nut), per velocizzare le operazioni di assicurazione. Il corpo morto viene normalmente utilizzato come ancoraggio da "affondare" nella neve nel caso in cui non sia possibile utilizzare altre protezioni. Un esempio di utilizzo potrebbe essere quello su pendii o ...

Altre Definizioni con corpomorto; ancora; ormeggi;