La definizione e la soluzione di 4 lettere: Una stirpe ellenica. DORI - EOLI - IONI

Significato e Curiosità su: Gli Eoli (in greco antico: e) furono una delle tre popolazioni elleniche che nel II millennio a.C. invasero l'antica Grecia. Si stanziarono in Tessaglia ed in Beozia, ma migrarono verso oriente nell'XI secolo a.C., stabilendosi prima nelle isole di Lesbo e Tenedo, e poi sulle coste anatoliche in Eolide. Secondo la tradizione tale migrazione, capeggiata da Oreste, figlio di Agamennone, sarebbe avvenuta a causa della discesa dei Dori, il quarto e ultimo popolo a giungere in Grecia, che probabilmente soggiogò la civiltà micenea ormai decaduta. Le colonie eoliche di Cuma, Larissa, Neontico, Temno, Cilla, Nozio, Egiressa, Pitane, Ege, ...

Dori ( approfondimento) m pl

antica stirpe greca, che in età classica era diffusa nel Peloponneso, in alcune zone della Grecia centrale e nelle relative zone di espansione coloniale. I Dori avevano un proprio dialetto (dialetto dorico), usato ad esempio nei cori degli spettacoli tragici

