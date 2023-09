Un romanzo appartenente alla Commedia umana di Balzac - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un romanzo appartenente alla Commedia umana di Balzac. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

"La Casa di scapolo" è un romanzo dell'autore francese Honoré de Balzac, che fa parte del ciclo letterario noto come "La Commedia umana." Quest'opera fu pubblicata per la prima volta nel 1830. Il romanzo segue la storia di Emile Blondet, un giovane giornalista che fa parte della cerchia sociale di Parigi. L'opera esplora i temi della politica, della società e della morale attraverso il ritratto di un gruppo di personaggi, tra cui scapoli, uomini d'affari e politici. La Casa di scapolo offre una critica della società parigina del tempo, evidenziando le ambizioni personali, le rivalità e le lotte per il potere all'interno di un gruppo sociale elitario. Balzac analizza con profondità psicologica i personaggi, sottolineando le loro debolezze e ambizioni. Il romanzo è un esempio dell'abilità di Balzac nel ritrarre la complessità umana e le dinamiche sociali dell'epoca, rendendolo un contributo significativo alla letteratura realista francese.

