Il Paese tra il Marocco e la Tunisia - Cruciverba

L'Algeria è un vasto Paese situato nella regione del Nord Africa, confinante a ovest con il Marocco, a est con la Tunisia, a nord con il Mar Mediterraneo, a sud con Niger, Mali, Mauritania, Libia, e Burkina Faso. È il più grande Paese del continente africano e il decimo più grande del mondo per superficie. La sua capitale è Algeri. L'Algeria è una nazione ricca di storia e cultura, con una popolazione diversificata composta principalmente da arabi e berberi. È famosa per il suo paesaggio variegato, che include il deserto del Sahara, catene montuose come l'Atlante, e una costa lunga e frastagliata. Il Paese è anche noto per la sua lotta per l'indipendenza dal dominio coloniale francese, raggiunta nel 1962. L'Algeria è un importante produttore di petrolio e gas naturale, e questi settori svolgono un ruolo chiave nell'economia nazionale.

